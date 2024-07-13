A Haber’de 12 Temmuz 2024 Cuma günü yayınlanan Aklın Yolu programında; “Emekli taban maaşı ne kadar olacak? NATO büyük savaşa evet mi dedi? Ukrayna savaşı Avrupa’ya mı yayılıyor? Beklenen o savaş artık kapıda mı? Soğuk savaş sıcak çatışmaya dönüşür mü? Herkes neden savaş geliyor diyor? NATO zirvesi Joe Biden’a yaramadı mı? Dünya savaşı hangi bölgede tetiklenecek? Dünya Savaşı Pasifik’te mi başlayacak?” sorularına yanıt arandı.

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