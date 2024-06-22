22 Haziran 2024, Cumartesi
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Büyük savaş geliyorum mu diyor?
A Haber’de 21 Haziran 2024 Cuma günü yayınlanan Aklın Yolu programında; Dünyayı panikleten gelişmelerin anlamı ne? Gelmiş geçmiş en büyük savaş kapıda mı? Büyük savaş geliyorum mu diyor? Dünyayı ateşe ver yeni düzen kur planı mı? Çin- Filipinler “deniz savaşı” mı? İsrail ve Lübnan’dan barut kokusu mu yayılıyor? İsrail Lübnan’a karşı kara harekatı mı yapacak? Hizbullah İsrail’ ne mesaj veriyor? İkinci İsrail’i kurma hamlesi mi?” sorularına yanıt arandı.