27 Temmuz 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
3. Dünya savaşı Ortadoğu'da mı çıkıyor?
A Haber’de 26 Temmuz 2024 Cuma günü yayınlanan Aklın Yolu programında "Putin Esad ile, Fidan Lavrov ile görüştü, Türkiye ve Suriye masaya oturacak mı?, Putin Esad'a "Türkiye ile anlaş" mı dedi?, Ankara-Moskova-Şam hattında diplomasi, Suriye sınırı ısınıyor, ABD'den yığınak, ABD PKK'yı havadan da savunacak, ABD'nin YGP eliyle yeni "işgal planı" mı?, Kule hamlesi: ABD fiilen Suriye'yi bölüyor, PKK DEAŞ'lıları neden bırakıyor?, DEAŞ'lı teröristler İsrail saflarında mı?, ABD YPG'ye desteği keser mi, artırır mı?, 3. Dünya savaşı Ortadoğu'da mı çıkıyor?, İsrail "3. Dünya savaşı" mı istiyor?, Ortadoğu'da "füze savaşları" mı başlıyor?, Ortadoğu'daki "gölge ordular"ın nüfuzu ne?, Yunanistan bu gücü kimden alıyor?, Atina yönetimi hangi savaş hazırlanıyor?, Yunanistan'ın "işgal planı" mı var? , Türkiye neden savaşa çekilmek isteniyor?, Yunanistan neden kışkırtıyor?, Yunanistan'ı kim intihara zorluyor? NATO mu Rusya mı: Kim saldırdı?, Savaş Avrupa'ya mı sıçrıyor?" sorularına yanıt arandı