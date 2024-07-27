A Haber’de 26 Temmuz 2024 Cuma günü yayınlanan Aklın Yolu programında "Putin Esad ile, Fidan Lavrov ile görüştü, Türkiye ve Suriye masaya oturacak mı?, Putin Esad'a "Türkiye ile anlaş" mı dedi?, Ankara-Moskova-Şam hattında diplomasi, Suriye sınırı ısınıyor, ABD'den yığınak, ABD PKK'yı havadan da savunacak, ABD'nin YGP eliyle yeni "işgal planı" mı?, Kule hamlesi: ABD fiilen Suriye'yi bölüyor, PKK DEAŞ'lıları neden bırakıyor?, DEAŞ'lı teröristler İsrail saflarında mı?, ABD YPG'ye desteği keser mi, artırır mı?, 3. Dünya savaşı Ortadoğu'da mı çıkıyor?, İsrail "3. Dünya savaşı" mı istiyor?, Ortadoğu'da "füze savaşları" mı başlıyor?, Ortadoğu'daki "gölge ordular"ın nüfuzu ne?, Yunanistan bu gücü kimden alıyor?, Atina yönetimi hangi savaş hazırlanıyor?, Yunanistan'ın "işgal planı" mı var? , Türkiye neden savaşa çekilmek isteniyor?, Yunanistan neden kışkırtıyor?, Yunanistan'ı kim intihara zorluyor? NATO mu Rusya mı: Kim saldırdı?, Savaş Avrupa'ya mı sıçrıyor?" sorularına yanıt arandı