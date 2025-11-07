07 Kasım 2025, Cuma

ABD adım adım iç savaşa mı gidiyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.11.2025 01:27
A Haber'de yayınlanan Arka Plan programının 6 Kasım 2025 tarihli yayınında, "ABD tarihinin en uzun hükümet krizi, ABD şokta: Hava sahası çöktü, ABD'de hükümet krizi dünyayı nasıl etkiler? ABD adım adım iç savaşa mı gidiyor? Nükleer gerilim sert tırmanışta, Hangi ülkelerde eller tetikte? Ankara'nın küresel hamlelerinin şifresi ne? NYT: Türkiye küresel dengede kritik aktör" başlıkları ele alındı.
