A Haber'de yayınlanan Arka Plan programının 10 Ekim 2025 tarihli yayınında "Ateşkes yürürlükte! Şimdi ne olacak? Türkiye ateşkesin neresinde olacak? 9 Ekim ateşkesinin ilk gününde ne oldu? İsrail sarı hattın dışına ne zaman çıkar? Netanyahu barışı bombalar mı? İsrail gerçekten çekiliyor mu? Esir takası sonrası ateşkes bozulur mu? 200 ABD askerinin rolü ne olacak? Sokak çatışmalarında neler yaşanmıştı? Dünden bugüne ateşkese nasıl gelindi?" başlıklarına yanıt arandı.

