A Haber'de yayınlanan Arka Plan programının 7 Kasım 2025 tarihli yayınında, "Hangi futbolcular kendi maçında bahis oynadı? Türkiye olası savaşa mı hazırlanıyor? Sığınak adımı savaş hazırlığı mı? ABD'deki kapanma dünyayı nasıl etkiliyor? ABD'de hükümet krizi dünyayı nasıl etkiler? Şara-Trump görüşmesinde gündem ne? 2026'da para savaşı mı başlıyor? Ekonomik çekişme nerede savaş çıkaracak? Kim kime savaş hazırlığı yapıyor? Hangi ülkeler gemi yapımına hız verdi? Ekonomik çekişme nerede savaş çıkaracak? ABD, Suriye İsrail hattında tampon mu oluyor?" başlıkları ele alındı.

