A Haber'de yayınlanan Aklın Yolu programının 21 Kasım 2025 tarihli yayınında, "Putin: Ukrayna'da "ABD Barış planı" için hazırız, Hindistan'a ait savaş uçağı Dubai'de düştü, İsrail'den "Erdoğan Kudüs'ün kalbinde" isyanı, Kudüs Konsolosluğu önünde provokasyon, Marlin Sida denizde nasıl fark oluşturdu? 100 milyar dolarlık yeni adım: Askeri Şengen, Avrupa'nın gücü kime yetecek? Fırtına koptu kopacak: Venezuela'da ne oluyor? başlıkları ele alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN