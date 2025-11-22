22 Kasım 2025, Cumartesi

İsrail'den "Erdoğan Kudüs'ün kalbinde" isyanı
İsrail’den Erdoğan Kudüs’ün kalbinde isyanı

İsrail'den "Erdoğan Kudüs'ün kalbinde" isyanı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.11.2025 01:24
A Haber'de yayınlanan Aklın Yolu programının 21 Kasım 2025 tarihli yayınında, "Putin: Ukrayna'da "ABD Barış planı" için hazırız, Hindistan'a ait savaş uçağı Dubai'de düştü, İsrail'den "Erdoğan Kudüs'ün kalbinde" isyanı, Kudüs Konsolosluğu önünde provokasyon, Marlin Sida denizde nasıl fark oluşturdu? 100 milyar dolarlık yeni adım: Askeri Şengen, Avrupa'nın gücü kime yetecek? Fırtına koptu kopacak: Venezuela'da ne oluyor? başlıkları ele alındı.
