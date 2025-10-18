18 Ekim 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Aklın Yolu Videoları Savunma sanayii diplomaside ne değiştirdi?
Savunma sanayii diplomaside ne değiştirdi?

Savunma sanayii diplomaside ne değiştirdi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.10.2025 03:32
Güncelleme:18.10.2025 03:34
A Haber'de yayınlanan Arka Plan programının 17 Ekim 2025 tarihli yayınında, "Trump: 9. savaşı da bitireceğim, Trump-Zelenski görüşmesi: ABD medyası ne yazdı? Havada-Denizde-Karada yerli sistemler, Yerli silah sistemleri neden önemli? Oyun değiştirici güç: Türk silahları, Türkiye neden savunmaya yatırım yapıyor? Savunma sanayii diplomaside ne değiştirdi? Yerli savunmaya kim hançer vurmak istedi? CIA devrede! ABD-Venezuela'yı işgal mi edecek? CIA göstere göstere darbe mi yapacak?" başlıkları ele alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Savunma sanayii diplomaside ne değiştirdi?
Savunma sanayii diplomaside ne değiştirdi?
Savunma sanayii diplomaside ne değiştirdi?
Türkiye ateşkesin neresinde olacak?
Türkiye ateşkesin neresinde olacak?
ABD askeri Gazze’ye mi girecek?
ABD askeri Gazze'ye mi girecek?
Türkiye enerjide nasıl bir denge kuruyor?
Türkiye enerjide nasıl bir denge kuruyor?
Erdoğan-Trump 25 Eylül’de yüz yüze görüşecek
Erdoğan-Trump 25 Eylül'de yüz yüze görüşecek
Körfez ülkeleri timsah gözyaşı mı döküyor?
Körfez ülkeleri timsah gözyaşı mı döküyor?
CHP’de kimler Kılıçdaroğlu geliyor korkusunda?
CHP'de kimler "Kılıçdaroğlu geliyor" korkusunda?
İsrail 1 milyon kişiyi mi öldürecek?
İsrail 1 milyon kişiyi mi öldürecek?
Yemen füzeleri ateşleri: Tel Aviv’de siren sesleri
Yemen füzeleri ateşleri: Tel Aviv'de siren sesleri
15 Ağustos 2025 Alaska: Trump-Putin zirvesi
15 Ağustos 2025 Alaska: Trump-Putin zirvesi
Ortadoğu’nun kanlı tarihine yeni sayfa mı?
Ortadoğu'nun kanlı tarihine yeni sayfa mı?
Trump’tan Rusya’ya: Nükleer denizaltılar yolda
Trump'tan Rusya'ya: Nükleer denizaltılar yolda
Daha Fazla Video Göster