A Haber'de yayınlanan Arka Plan programının 17 Ekim 2025 tarihli yayınında, "Trump: 9. savaşı da bitireceğim, Trump-Zelenski görüşmesi: ABD medyası ne yazdı? Havada-Denizde-Karada yerli sistemler, Yerli silah sistemleri neden önemli? Oyun değiştirici güç: Türk silahları, Türkiye neden savunmaya yatırım yapıyor? Savunma sanayii diplomaside ne değiştirdi? Yerli savunmaya kim hançer vurmak istedi? CIA devrede! ABD-Venezuela'yı işgal mi edecek? CIA göstere göstere darbe mi yapacak?" başlıkları ele alındı.

