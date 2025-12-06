A Haber'de yayınlanan Aklın Yolu programının 5 Aralık 2025 tarihli yayınında, "Bahis-şike operasyonu: Kim neyle suçlanıyor? Futbolda bahis operasyonunun tüm detayları A Haber'de, Venezuela ABD'nin "Yeni Vietnam"ı olur mu? Trump Güney Amerika işgaline mi başlıyor? ABD bu gece Venezuela'yı vuracak mı? Büyük savaş öncesi son zirveler mi? Putin Hindistan'da, Macron Çin'de ne arıyor? Avrupa-Rusya savaşında kim ne yapacak? Kimler yeniden Türk-Yunan savaşı istiyor? İsrail Atina'ya "Türkiye'ye saldır" mı diyor?" başlıklarına yanıt arandı.

