A Haber'de yayınlanan Aklın Yolu programının 28 Kasım 2025 tarihli yayınında, "Karadeniz'de 2 tanker gemisi patladı, Karadeniz'de 2 gemiye sabotaj mı? Sadece A Haber'de: Gemideki 25 personel Kandırı'da, Kocaeli Valisi A Haber'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu A Haber'de, Bakan Uraloğlu: Geminin patlama nedeni dış etken" konu başlıklarına ve soruları ele alındı.

