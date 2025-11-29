29 Kasım 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.11.2025 01:46
A Haber'de yayınlanan Aklın Yolu programının 28 Kasım 2025 tarihli yayınında, "Karadeniz'de 2 tanker gemisi patladı, Karadeniz'de 2 gemiye sabotaj mı? Sadece A Haber'de: Gemideki 25 personel Kandırı'da, Kocaeli Valisi A Haber'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu A Haber'de, Bakan Uraloğlu: Geminin patlama nedeni dış etken" konu başlıklarına ve soruları ele alındı.
