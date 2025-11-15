15 Kasım 2025, Cumartesi

Şam'da füzeli saldırı: Kim hedef alındı?
Şam’da füzeli saldırı: Kim hedef alındı?

Şam'da füzeli saldırı: Kim hedef alındı?

15.11.2025 01:37
A Haber'de yayınlanan Arka Plan programının 14 Kasım 2025 tarihli yayınında, "Şam'da arka arkaya 3 patlama, Olay yerinden canlı yayın: Şam'da patlama, Suriye medyası: Can kaybı ve yaralılar var, Şam'da füzeli saldırı: Kim hedef alındı? ABD: Güney mızrağı operasyonu başladı, Venezuela'yı yakıp yıkacaklar mı? İngiliz The Economist: 2026 yılı böyle geçecek" başlıklarına yanıt arandı.
