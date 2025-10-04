A Haber'de yayınlanan Arka Plan programının 3 Ekim 2025 tarihli yayınında "Hamas planı kabul etmezse ne olacak? Hamas ne yapacak? ABD askeri Gazze'ye mi girecek? Trump süre verdi: 6 Ekim'de ne olacak? Özgürlük Filosu'ndan canlı yayın: Türk aktivist Emrah Atiş, A Haber'de! Hamas Trump'a yanıt verdi, ne dedi?" başlıkları ele alındı.

