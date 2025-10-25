25 Ekim 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Aklın Yolu Videoları Karteller bahane hedef petrol mü?
Karteller bahane hedef petrol mü?

Karteller bahane hedef petrol mü?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.10.2025 04:16
A Haber'de yayınlanan Arka Plan programının 24 Ekim 2025 tarihli yayınında, "Yüzyılın konut projesinin tüm detayları, Fahiş kiraya darbe vuracak konut hamlesi, Savaş an meselesi! Venezuela'da ne yaşanıyor?, Trump "Venezuela'ya operasyon" dedi, ABD Venezuela kaynaklarına çökecek mi?, ABD- Venezuela savaşı başladı mı? Karteller bahane hedef petrol mü?, Adım adım Venezuela işgali mi geliyor?, İsrailli siyasetçiler neden çıldırıyor?, Türkiye Gazze'de ne rol üstlenecek? AB: İsrail işgalini tanımayacağız" başlıkları ele alındı.
Karteller bahane hedef petrol mü?
Karteller bahane hedef petrol mü?
Karteller bahane hedef petrol mü?
Savunma sanayii diplomaside ne değiştirdi?
Savunma sanayii diplomaside ne değiştirdi?
Türkiye ateşkesin neresinde olacak?
Türkiye ateşkesin neresinde olacak?
ABD askeri Gazze’ye mi girecek?
ABD askeri Gazze'ye mi girecek?
Türkiye enerjide nasıl bir denge kuruyor?
Türkiye enerjide nasıl bir denge kuruyor?
Erdoğan-Trump 25 Eylül’de yüz yüze görüşecek
Erdoğan-Trump 25 Eylül'de yüz yüze görüşecek
Körfez ülkeleri timsah gözyaşı mı döküyor?
Körfez ülkeleri timsah gözyaşı mı döküyor?
CHP’de kimler Kılıçdaroğlu geliyor korkusunda?
CHP'de kimler "Kılıçdaroğlu geliyor" korkusunda?
İsrail 1 milyon kişiyi mi öldürecek?
İsrail 1 milyon kişiyi mi öldürecek?
Yemen füzeleri ateşleri: Tel Aviv’de siren sesleri
Yemen füzeleri ateşleri: Tel Aviv'de siren sesleri
15 Ağustos 2025 Alaska: Trump-Putin zirvesi
15 Ağustos 2025 Alaska: Trump-Putin zirvesi
Ortadoğu’nun kanlı tarihine yeni sayfa mı?
Ortadoğu'nun kanlı tarihine yeni sayfa mı?
Daha Fazla Video Göster