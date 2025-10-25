A Haber'de yayınlanan Arka Plan programının 24 Ekim 2025 tarihli yayınında, "Yüzyılın konut projesinin tüm detayları, Fahiş kiraya darbe vuracak konut hamlesi, Savaş an meselesi! Venezuela'da ne yaşanıyor?, Trump "Venezuela'ya operasyon" dedi, ABD Venezuela kaynaklarına çökecek mi?, ABD- Venezuela savaşı başladı mı? Karteller bahane hedef petrol mü?, Adım adım Venezuela işgali mi geliyor?, İsrailli siyasetçiler neden çıldırıyor?, Türkiye Gazze'de ne rol üstlenecek? AB: İsrail işgalini tanımayacağız" başlıkları ele alındı.