16 Ocak 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Otomobil Videoları İkinci el otomobil alırken dikkat! Hasarsız diyorlar ama kilometre oyunu var

İkinci el otomobil alırken dikkat! Hasarsız diyorlar ama kilometre oyunu var

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.01.2022 12:25
Yeni yapılan ÖTV matrah düzenlemesiyle birlikte bazı otomobillerde 50 bin liraya varan düşüşler yaşandı. İkinci el otomobilde satışlar artarken dolandırıcılar da arttı. Peki en çok yapılan hileler hangileri? Vatandaşlar araç alırken nelere dikkat etmeli? Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İkinci el otomobil alırken dikkat!
İkinci el otomobil alırken dikkat!
İkinci el otomobile ÖTV etkisi yansır mı?
İkinci el otomobile ÖTV etkisi yansır mı?
Otomobil fiyatları düşecek mi?
Otomobil fiyatları düşecek mi?
2. elde düşüş olacak mı?
2. elde düşüş olacak mı?
Otomobil için yeni ötv düzenlemesi
Otomobil için yeni ötv düzenlemesi
Otomobillerde ÖTV güncellemesi
Otomobillerde ÖTV güncellemesi
Bir düğmeye basmak yeterli!
Bir düğmeye basmak yeterli!
Sosyal medyada sallayan görüntüler!
Sosyal medyada sallayan görüntüler!
İşte Togg’un ilginç tasarım hikayesi
İşte Togg’un ilginç tasarım hikayesi
Kadın sürüş eğitmenlerine talep artıyor! Sabırlı ve cesaretlendirici eğitim tarzı
Kadın sürüş eğitmenlerine talep artıyor! Sabırlı ve cesaretlendirici eğitim tarzı
TOGG sedan için vatandaş ne diyor?
TOGG sedan için vatandaş ne diyor?
TOGG’un bıyığı varmış
TOGG'un bıyığı varmış
Daha Fazla Video Göster