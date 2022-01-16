İkinci el otomobil alırken dikkat! Hasarsız diyorlar ama kilometre oyunu var

Yeni yapılan ÖTV matrah düzenlemesiyle birlikte bazı otomobillerde 50 bin liraya varan düşüşler yaşandı. İkinci el otomobilde satışlar artarken dolandırıcılar da arttı. Peki en çok yapılan hileler hangileri? Vatandaşlar araç alırken nelere dikkat etmeli? Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı.

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