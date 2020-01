Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri fragmanı yayınladı 24 Ocak'ta sinemalarda

Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri filminin fragman videosu yayınlandı. Minika'nın sponsoru olduğu animasyon türündeki film 24 Ocak'ta sinemalarda olacak.

Filmin özeti... Boğaz'ın altında yaşayan 9 yaşındaki minik barbunya balığı Biba ve dostlarının denizin üstünde yaşayanların hayatından pek farkı yok gibi görünüyor. Arkadaşları Çupa, Tuti, Babu, Taka Hamsi ve Denizkızı Alesta ile oyun oynarken diğer yandan birçok şey öğrenen Biba, kitap okumayı çok seviyor ve tıpkı diğer çocuklar gibi okula gidiyor. Diğer yandan da Biba, arkadaşlarıyla birlikte Boğaz'ın altında eşsiz maceralar yaşıyor.

Biba ve dostları kostümler, dekorlar hazırlıyor ve onlarca prova yapıyorlar. "Büyük Gösteri" tüm Bosfori Halkı için tarifi olmayan bir heyecan. İçerisinde 7 ayrı macera ve 7 ayrı dünya olacak "Büyük Gösteri"de Biba, Çupa, Babu, Tuti, Taka Hamsi ve deniz kızı Alesta her an başka bir akıntıya kapılıp, eğlenceli maceralar yaşıyor. Bu yolculuk kimi zaman Osman Hamdi Bey tablolarına oluyor, kimi zaman da efsanelerle dolu deverest tepesine. Su üstünde yaşadığımıza çok benzer bir hikayesi olan Maceracı Yüzgeçler'de kırmızı barbunya balığı Biba da tıpkı etrafımızdaki çocuklar gibi okula gidiyor, arkadaşlarıyla oyunlar oynuyor ve yeni şeyler öğreniyor. Ama tabi bunların tamamını derinlerdeki gizemli dünyasında yapıyor. Okumaya, araştırmaya ve kitaplara çok ilgi duyan Biba ve arkadaşları, İstanbul Boğazı'nın sürprizlerle dolu dünyasını da keşfetmeye çalışıyor. Her biri farklı özelliklere sahip bu sevimli balıklarla su altı tahmin edemeyeceğiniz kadar eğlenceli hale geliyor. Biba, Çupa, Tuti, Babu, Taka Hamsi ve Alesta'ya siz de katılın!