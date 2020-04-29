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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır’ı Oktay Kaynarca veda mesajı yayınladı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, dün akşam yayınlanan 165’nci bölümüyle sezon finali yaptı. Fenomen dizi muhteşem sezon finaliyle ekranlara veda ederken, Hızır Çakırbeyli’nin aldığı intikam geceye damga vurdu. Sezon finalinin ardından sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlayan Oktay Kaynarca’ya beğeni yağdı. İşte Oktay Kaynarca’nın veda mesajı…
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