Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni binası açılıyor! A Haber muhabiri detayları aktardı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni binası yarın (3 Aralık 2020 Perşembe) Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açılıyor. Dünya metropollerinin sayılı müzik merkezlerinden biri olacak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni binası ilişkin detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş A Haber canlı yayınında açıkladı.

Dünyanın en büyük konser salonlarından birisi olacak yeni CSO binasında, toplam 2023 koltuk kapasiteli Büyük Salon ve 500 koltuk kapasiteli Mavi Salon, kültür ve sanat tutkunlarının yeni adresi olacak.

23 yıl önce temeli atılan ve senelerdir inşaatı tamamlanamayan CSO binasının yapımı, Başkan Erdoğan'ın talimatları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un çalışmalarıyla hız kazandı ve 194 senelik geçmişi bulunan orkestra yeni binasına kavuştu.

83 milyon avroya mal olan yeni müzik kampüsünün içinde CSO'nun tarihi binası da bulunuyor. Başkent'in merkezinde Ankara Kalesi ve Anıtkabir'in görüş ekseninde yer alan kampüs, dünyanın dört bir yanından en saygın orkestraları ve solistleri ağırlayacak.

Başkan Erdoğan tarafından yapılacak açılışa saatler kala binada son hazırlıklar sürüyor.

Covid-19 salgını nedeniyle yoğun önlemlerin alınacağı açılış programına sınırlı sayıda dinleyici HES koduyla kabul edilecek.