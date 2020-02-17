Avrupa Yakası'nın Tahsin'i usta sanatçı Gazanfer Özcan anısına... |Video

Türk sinema ve tiyatro sanatçısı Gazanfer Özcan vefanın 11. yılında unutulmadı. Usta sanatçının ATV ekranında yayınlandığı dönemde büyük ses getiren Avrupa Yakası dizinde canlandırdığı 'Tahsin' karakteri genç nesil tarafından büyük beğenisini kazanmıştı. Peki Gazanfer Özcan kimdir? Kaç yaşında vefat etti? Usta oyuncunun ölüm sebebi neydi? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

27 Ocak 1931'de İstanbul'da doğan Gazanfer Özcan, 17 Şubat 2009'da hayatını kaybetti. Türk tiyatro ve sinema sanatçısı olan Gazanfer Özcan'ın hayatı merak konusu oldu. Gazanfer Özcan kimdir? Gazanfer Özcan kaç yaşında, neden öldü?

GAZANFER ÖZCAN KİMDİR?

İlkokulu Cihangir Firuzağa İlkokulu'nda, ortaokulu Beyoğlu Ortaokulunda, liseyi ise Vefa Lisesi'nde tamamladı. Lisedeyken oynadığı "Hisse-i Şayia" adlı oyundaki Bican Efendi rolüyle tiyatroyla tanıştı. Şehir Tiyatroları'nın Çocuk Bölümü'ne katıldı. 1955 yılında Komedi Tiyatrosu'nda oynanan Mahallenin Romanı oyunu tiyatro yaşamının dönüm noktası oldu. Bu oyunda rahatsızlanan Reşit Gürzap'ın yerine sahneye çıkıp başarılı olunca kadroya girdi. 1962 yılına kadar hem çocuk tiyatrosunda, hem yetişkin oyunlarında görev aldı. 1962 yılında Gönül Ülkü ile evlendi ve "Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Tiyatrosu"nu kurdu.

UZUN SÜRE SİNEMAYA ARA VERDİ

1950'li ve 1960'lı yıllarda çok sayıda sinema filminde de rol alan Gazanfer Özcan, uzun bir süre sinemaya ara verdikten sonra 2000 yılında çevrilen Komiser Şekspir filmi ile sinemaya döndü. Pek çok dizide de rol aldı. Kuruntu Ailesi adlı dizideki Hüsnü Kuruntu rolü ile tanındı, pek çok yapımda ailenin babası rolünü üstlendi. Avrupa Yakası adlı dizideki Tahsin Bey rolü ile de "baba" rolünü sürdürdü.



Avrupa Yakası dizisinde 2004 - 2009 yılları arasında üst üste 5 sezon başrol oynadı. Kronik akciğer rahatsızlığı ve damar tıkanıklığı nedeniyle 1.5 ay boyunca tedavi gördüğü özel Hastanede 17 Şubat 2009 tarihinde hayatını kaybetti. Haldun Taner sahnesinde geniş katılımlı bir tören düzenlendi ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.İlkokulu Cihangir Firuzağa İlkokulu'nda, ortaokulu Beyoğlu Ortaokulunda, liseyi ise Vefa Lisesi'nde tamamladı. Lisedeyken oynadığı "Hisse-i Şayia" adlı oyundaki Bican Efendi rolüyle tiyatroyla tanıştı. Şehir Tiyatroları'nın Çocuk Bölümü'ne katıldı. 1955 yılında Komedi Tiyatrosu'nda oynanan Mahallenin Romanı oyunu tiyatro yaşamının dönüm noktası oldu. Bu oyunda rahatsızlanan Reşit Gürzap'ın yerine sahneye çıkıp başarılı olunca kadroya girdi. 1962 yılına kadar hem çocuk tiyatrosunda, hem yetişkin oyunlarında görev aldı. 1962 yılında Gönül Ülkü ile evlendi ve "Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu"nu kurdu. 1950'li ve 1960'lı yıllarda çok sayıda sinema filminde de rol alan Gazanfer Özcan, uzun bir süre sinemaya ara verdikten sonra 2000 yılında çevrilen Komiser Şekspir filmi ile sinemaya döndü. Pek çok dizide de rol aldı. Kuruntu Ailesi adlı dizideki Hüsnü Kuruntu rolü ile tanındı, pek çok yapımda ailenin babası rolünü üstlendi. Avrupa Yakası adlı dizideki Tahsin Bey rolü ile de "baba" rolünü sürdürdü. Avrupa Yakası dizisinde 2004 - 2009 yılları arasında üst üste 5 sezon başrol oynadı. Kronik akciğer rahatsızlığı ve damar tıkanıklığı nedeniyle 1.5 ay boyunca tedavi gördüğü özel Hastanede

17 Şubat 2009 tarihinde hayatını kaybetti. Haldun Taner sahnesinde geniş katılımlı bir tören düzenlendi ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

98 YILINDA DEVLET SANATÇISI UNVANINI ALDI



23 Nisan 2010 tarihinde Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi'ndeki Gazanfer Özcan Sahnesi'ni hizmete sunmuştur.

Gazanfer Özcan, 1998 yılında Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanına sahipti.