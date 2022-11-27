Zorlu şartlar Mehmetçik’i durdurmadı! Zap’ta fırtınada operasyon

Son dakika haberleri… Terör kaynağında kurutmaya kararlı olan Mehmetçik’i zorlu hava şartları durduramıyor. Zap’ta soğuk, fırtına ve yağışlı havada operasyon yapıldı. O anlar kameralara yansıdı.

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