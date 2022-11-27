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Zorlu şartlar Mehmetçik’i durdurmadı! Zap’ta fırtınada operasyon

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Giriş: 27.11.2022 10:29
Son dakika haberleri… Terör kaynağında kurutmaya kararlı olan Mehmetçik’i zorlu hava şartları durduramıyor. Zap’ta soğuk, fırtına ve yağışlı havada operasyon yapıldı. O anlar kameralara yansıdı.
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