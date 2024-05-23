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Yüzbinler veda ediyor! Reisi’nin cenaze töreninde izdiham

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 23.05.2024 13:59
Son dakika haberleri… Helikopter kazasında hayatını kaybettiği İran Cumhurbaşkanı Reisi, bugün doğup büyüdüğü Meşhed’de toprağa verilecek. Yüzbinler meydana akın ederken cenaze töreninde izdiham oluştu. Tarihi görüntüleri A Haber ekrana getirdi. Peki Reisi’nin ölümünden sonra İran’da neler değişecek? İran iç kaosa sürüklenir mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İran Araştırmaları Merkezi’nde Oral Toğa değerlendirdi.
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