23 Mayıs 2024, Perşembe
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Yüzbinler veda ediyor! Reisi’nin cenaze töreninde izdiham
Son dakika haberleri… Helikopter kazasında hayatını kaybettiği İran Cumhurbaşkanı Reisi, bugün doğup büyüdüğü Meşhed’de toprağa verilecek. Yüzbinler meydana akın ederken cenaze töreninde izdiham oluştu. Tarihi görüntüleri A Haber ekrana getirdi. Peki Reisi’nin ölümünden sonra İran’da neler değişecek? İran iç kaosa sürüklenir mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İran Araştırmaları Merkezi’nde Oral Toğa değerlendirdi.