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Yunanistan'da gündem Erdoğan

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Giriş: 03.12.2023 16:38
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki hafta Yunanistan'a kritik bir ziyaret düzenleyecek. Başkan Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamalar ise ülkede gündem oldu. A Haber muhabiri İlhan Tahsin son gelişmeleri aktardı.
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