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Yunanistan Filistin'i tanıyacak mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2024 16:15
Katil İsrail'in Gazze'de katliamı sürerken, dünyadan Filistin'e destek ise giderek artıyor. Bu kez Yunanistan muhalefetinin lideri Stefanos Kasselakis, Filistin'e gitti. Kasselakis, Yunanistan dahil tüm ülkelerin Filistin devletini tanımasını istedi.
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