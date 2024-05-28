Yunanistan Filistin’i tanıyacak mı?

Katil İsrail'in Gazze'de katliamı sürerken, dünyadan Filistin'e destek ise giderek artıyor. Bu kez Yunanistan muhalefetinin lideri Stefanos Kasselakis, Filistin'e gitti. Kasselakis, Yunanistan dahil tüm ülkelerin Filistin devletini tanımasını istedi.

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