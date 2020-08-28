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Yunanistan 12 mil ile ne amaçlıyor? Bu karar alınırsa Türkiye ne karşılık verir? Orhan Sali, A Haber’de değerlendirdi…

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Giriş: 28.08.2020 17:57
Güncelleme:28.08.2020 18:12
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Mısır'la yaptıkları anlaşma çerçevesinde Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmaya karşı Girit'in güneyinde yeni adım atacaklarını açıklamıştı. Buna göre, Atina yönetimi Girit Adası'nın güneyindeki kıta sahanlığını da 12 mile çıkarmayı planlıyor. Peki, Yunanistan İyon Denizi için aldığı kararı Ege için de alacak mı? Yunanistan 12 mil ile ne amaçlıyor? Atina, Ege için 12 mil kararı alırsa Türkiye ne karşılık verir? ANews Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayında yorumladı.

Yunanistan 12 mil ile ne amaçlıyor?
Yunanistan 12 mil ile ne amaçlıyor?
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