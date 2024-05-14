14 Mayıs 2024, Salı
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kan Ver Hayat Ver programına katıldı! "Allah seni başımızdan esirgemesin"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı ve Türk Kızılay ortaklığında düzenlenen Kan Ver Hayat Ver programına katıldı. Başkan Erdoğan kan veren vatandaşlarla el sıkışarak sohbet etti. Vatandaşlar "Allah seni başımızdan esirgemesin" diyerek Başkan Erdoğan'a sevgilerini dile getirdiler. İşte o görüntüler...