Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kan Ver Hayat Ver programına katıldı! "Allah seni başımızdan esirgemesin"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı ve Türk Kızılay ortaklığında düzenlenen Kan Ver Hayat Ver programına katıldı. Başkan Erdoğan kan veren vatandaşlarla el sıkışarak sohbet etti. Vatandaşlar "Allah seni başımızdan esirgemesin" diyerek Başkan Erdoğan'a sevgilerini dile getirdiler. İşte o görüntüler...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN