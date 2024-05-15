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CHP'li belediyelerde atama furyası! Çınarcık Belediye Başkanı kuzenini yardımcısı yaptı

Son dönemlerde sık sık akraba atamaları ile gündeme gelen CHP'li belediyelerin skandallarına bir yenisi daha eklendi. Yalova'da Çınarcık Belediye Başkanı CHP'li Avni Kurt, FETÖ'den gözaltına alınan ve 6 ay görevden uzaklaştırılan dayısının oğlu Cabir Balkış'ı başkan yardımcısı yaptı.

Giriş Tarihi: 15.05.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 09:52
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CHP’li belediyelerde atama furyası! Çınarcık Belediye Başkanı kuzenini yardımcısı yaptı

CHP'li belediyelerin akraba atamaları skandalı her geçen büyüyor. Daha önce birçok CHP'li belediyede eş, dost ve akrabaların işe alınmalar olmuş ve bu durum oldukça tepki çekmişti. Bu kez ki adres Yalova oldu.

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CHP’li belediyelerde atama furyası! Çınarcık Belediye Başkanı kuzenini yardımcısı yaptı

FETÖ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINDI!

2014'yılında Çınarcık ilçesinde CHP'den belediye başkanı seçilen Avni Kurt, dayısının oğlu Cabir Balkış'ı başkan yardımcısı yaptı. Ancak Balkış, 2016'da düzenlenen bir FETÖ operasyonunda, 8 şüpheli ile birlikte gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan bir kişi tutuklanırken, Balkış ve 7 şüpheli serbest kaldı.

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CHP’li belediyelerde atama furyası! Çınarcık Belediye Başkanı kuzenini yardımcısı yaptı

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Öte yandan Balkış, soruşturma nedeniyle görevden uzaklaştırıldı. 6 ay sonra uzaklaştırma tedbiri kaldırılınca görevine dönen Balkış, 2019'da AK Partili Numan Soyer belediye başkanı seçilince, emekli oldu.

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CHP’li belediyelerde atama furyası! Çınarcık Belediye Başkanı kuzenini yardımcısı yaptı

'MAAŞLAR EKSİK YATIYOR, MOBBİNG VAR' İDDİASI

Çınarcık Belediyesinde işçilerin, Avni kurt başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana maaşlarını eksik ya da parça parça aldıkları ortaya çıktı.

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CHP’li belediyelerde atama furyası! Çınarcık Belediye Başkanı kuzenini yardımcısı yaptı

İşçiler geçim sıkıntısı yaşarken, CHP'li Avni Kurt'un yakınlarını belediyede makam sahibi yapması tepkilerin artmasına neden oldu. Diğer yandan CHP'li olmayan belediye personeline işi bırakmaları için mobbing uygulandığı da öne sürüldü.