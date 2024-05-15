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CHP'li belediyelerde atama furyası! Çınarcık Belediye Başkanı kuzenini yardımcısı yaptı
Son dönemlerde sık sık akraba atamaları ile gündeme gelen CHP'li belediyelerin skandallarına bir yenisi daha eklendi. Yalova'da Çınarcık Belediye Başkanı CHP'li Avni Kurt, FETÖ'den gözaltına alınan ve 6 ay görevden uzaklaştırılan dayısının oğlu Cabir Balkış'ı başkan yardımcısı yaptı.
Giriş Tarihi: 15.05.2024 09:42Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 09:52