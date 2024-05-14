İstanbul'da suya zam geldi! İşte konut tarifelerine yapılan zam oranı! İstanbul'da suyun metreküpü kaç lira oldu?

İBB mayıs ayı olağan toplantılarının ikinci oturumunda yapılan İSKİ Genel Kurulu’nda suya zam kararı alındı. Buna göre birinci kademe konut tarifesine yaklaşık yüzde 36 ile yüzde 53 arasında zam yapıldı. AK Parti grubu zam teklifine red oyu verirken AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar "Suyu bedava yapacağız' diyenler, 5 yılda yüzde 800 zam yaparak suyu 4 liradan 32,28 liraya çıkardı" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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