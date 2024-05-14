14 Mayıs 2024, Salı
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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının şifreleri! Ankara Emniyetinde neler oluyor? Kirli kumpas nasıl deşifre oldu? | Sorgu odasında Uğur Dündar ile görüştürülmüş
Ankara Emniyetinin Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yaptığı operasyonun ardından örgütün iki numarası Serdar Sertçelik'in gizli tanık yapıldığı, elektronik kelepçe takılıyken de önce bir restoranda tabancayla vurulduğu sonra da yurtdışına kaçtığı ortaya çıkmıştı. Telefon kayıtlarında emniyet mensuplarının kendisine "Seninle temiz eller operasyonu başlatacağız" dediği Sertçelik'in elektronik kelepçe takılıyken yaptığı ihlallerin kayıtlarına ulaşıldı. Soruşturmayı yürüten 3 polis memurunun açığa alınması sonrası haklarında Anayasal Düzene karşı suçlar çerçevesinde adli soruşturma başladı. A Haber canlı yayınında soruşturmaya yönelik yeni bir iddia ortaya çıktı. Firari Serdar Sertçelik'in 15 Nisan'da Ankara Emniyeti'nde sorgu odasında Uğur Dündar ile görüştüğü ortaya çıktı. İşte detaylar...