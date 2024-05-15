Başkan Erdoğan’ın gündemi yoğun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta başından beri gündemi yoğun. Bugün de iki farklı programa katılacak. A Haber Ankara Editörü Arzu Fidanverdi detayları aktardı.

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