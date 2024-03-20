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Yüksek yargıda seçim maratonu! AYM yeni başkanını seçiyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.03.2024 15:50
Yüksek yargıda seçim maratonu başlıyor. Anayasa Mahkemesi'nde yarın, Yargıtay'da 25 Mart'ta, Danıştay'ta ise 23 Nisan'da başkanlık seçimi yapılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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