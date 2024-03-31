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YSK Başkanı açıkladı! Yayın yasağı kalktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.03.2024 19:22
Güncelleme:31.03.2024 19:39
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti ve oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte oy sayımına geçildi. YSK Başkanı Ahmet Yener, yayın yasağının kalktığına dair açıklamalarda bulundu. Yener "Yayın yasağını delen ve sonuçlara ilişkin veri girişinde bulunan yayın kanalları hakkında da Cumhuriyet Savcılığıyla suç duyurusunda bulunacağız." dedi.
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