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YPG/PKK'lı teröristler köydeki evleri cephaneliğe çevirdi

A Haber
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Giriş: 14.06.2022 09:29
TSK terörden temizlenmesi hedeflenen Tel Rıfat ve Menbic'e harekât için Ankara'dan gelecek emri bekliyor. Sivillerin olmadığı köye yerleşen teröristler, evleri cephanelik olarak kullanıyor. Keskin nişancıların da yerleştirildiği köyde hendek ve siperler kazılmış durumda. Münbiç ve Tel Rıfat şehir merkezlerinde de büyük bir hareketlilik yaşanıyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları sıcak bölgeden aktardı.
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