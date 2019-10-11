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11.10.2019

YPG'li keskin nişancıların hain saldırısında flaş detay! Saldırıdan önce... |Video

Son dakika: YPG'li teröristler Türk basın mensuplarının kaldığı otele keskin nişancılar ile saldırı düzenledi. Art arda düzenlen saldırılarda iki basın mensubu hafif şekilde yaralandı. Saldırıyla ilgili A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak canlı yayında flaş bir iddiada bulundu. Ulak, "Teröristlerin saldırısında Türk gazeteciler hedef alındı. Saldırı öncesi üç basın mensubunun oteli terk ettiği bilgisi geldi" dedi.

'Barış Pınarı' harekatı ile Fırat'ın doğusu PKK/YPG/DEAŞ terör örgütünden arındırılıyor. Harekatın üçüncü gün bilançosunu Milli Savunma Bakanlığı duyurdu "342 terörist etkisiz hale getirildi. 13 köy teröristlerden arındırıldı"

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin operasyonları başarıyla sürerken, bozguna uğrayan PKK/YPG'li teröristler kalleşçe sivillere saldırıdığını gibi bu kez de görevlerini yapmakta olan basın mensuplarını hedef aldı.

"HEDEF TÜRK GAZETECİLER..."

YPG'li teröristlerin Kamışlı'dan keskin nişancılarla Türk basın mensuplarının bulunduğu otele saldırı düzenledi. Saldırıda iki Türk gazeteci hafif şekilde yararlandı. Kalleş saldırıyla ilgili canlı yayında A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak çok çarpıcı iddiada bulundu. Ulak, saldırıda hedefin Türk gazeteciler olduğunun altını çizdi.

"Hedef Türk gazeteciler" diyen Ulak, "Saldırıya uğrayan otelde Türk gazeteciler var sadece... Saldırı esnasında yabancı gazeteciler yok. 3 tane yabancı gazeteci saldırıdan hemen önce binayı terk ediyorlar. Her şey planlı, yazılmış-çizilmiş oynanıyor. Bu doğrultuda çalışıyorlar, karşılıklı iletişim halindeler. Hedefleri Türk gazetecilerdi." dedi.

Son dakika: İşte YPGli teröristlerin gazetecilere saldırı anı SON DAKİKA: İŞTE YPG'Lİ TERÖRİSTLERİN GAZETECİLERE SALDIRI ANI

Son dakika: Terör örgütü YPG Nusaybin’de gazetecilere saldırdı SON DAKİKA: TERÖR ÖRGÜTÜ YPG NUSAYBİN'DE GAZETECİLERE SALDIRDI

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Ceka68 Ceka68

Alman Medyası Türkiye yi suçluyor. Tabii Milyarlar onlardan çıkmıyor. Bunlara iyilik yaramaz Reis yolu açacak ve Avrupa çökecek.

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evet25
hayır0
cevapla 11.10.2019 20:19
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