YPG'li keskin nişancıların hain saldırısında flaş detay! Saldırıdan önce... |Video
'Barış Pınarı' harekatı ile Fırat'ın doğusu PKK/YPG/DEAŞ terör örgütünden arındırılıyor. Harekatın üçüncü gün bilançosunu Milli Savunma Bakanlığı duyurdu "342 terörist etkisiz hale getirildi. 13 köy teröristlerden arındırıldı"
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin operasyonları başarıyla sürerken, bozguna uğrayan PKK/YPG'li teröristler kalleşçe sivillere saldırıdığını gibi bu kez de görevlerini yapmakta olan basın mensuplarını hedef aldı.
"HEDEF TÜRK GAZETECİLER..."
YPG'li teröristlerin Kamışlı'dan keskin nişancılarla Türk basın mensuplarının bulunduğu otele saldırı düzenledi. Saldırıda iki Türk gazeteci hafif şekilde yararlandı. Kalleş saldırıyla ilgili canlı yayında A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak çok çarpıcı iddiada bulundu. Ulak, saldırıda hedefin Türk gazeteciler olduğunun altını çizdi.
"Hedef Türk gazeteciler" diyen Ulak, "Saldırıya uğrayan otelde Türk gazeteciler var sadece... Saldırı esnasında yabancı gazeteciler yok. 3 tane yabancı gazeteci saldırıdan hemen önce binayı terk ediyorlar. Her şey planlı, yazılmış-çizilmiş oynanıyor. Bu doğrultuda çalışıyorlar, karşılıklı iletişim halindeler. Hedefleri Türk gazetecilerdi." dedi.
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Alman Medyası Türkiye yi suçluyor. Tabii Milyarlar onlardan çıkmıyor. Bunlara iyilik yaramaz Reis yolu açacak ve Avrupa çökecek.
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