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11.10.2019
Son dakika: İşte YPG'li teröristlerin gazetecilere saldırı anı
Son dakika haberi: Suriye'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'li teröristler Mardin'in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilerin bulunduğu noktaya silahlı saldırı düzenledi. Saldırı anı kameralara böyle yansıdı.
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