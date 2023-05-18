Yozgat'ın Saraykent ilçesinde Cumhur İttifakı ve Başkan Erdoğan’a rekor oy

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın en yüksek oy aldığı ilçelerden biri de Yozgat'ın Saraykent ilçesi oldu. İlçe yüzde 85 oy ile Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı’na destek verdi. A Haber Tarık Yılmaz detayları aktardı.

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