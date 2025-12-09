09 Aralık 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Erdoğan'dan Özel'e 'dede' cevabı
Erdoğan’dan Özel’e ’dede’ cevabı

Erdoğan'dan Özel'e 'dede' cevabı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 09.12.2025 20:53
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen “İnsanlık İçin Güçlü Türkiye” programında konuştu. Özgür Özel’e sert eleştiriler yönelten Erdoğan, “Köşeye sıkıştığında saçmalıyor” diyerek “siyaset acemisi” ifadesini kullandı. Birinci yılını tamamlayan Yeni Suriye için “En zoru geride kaldı” değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, Filistin konusundaki mesajlarıyla salondan ayakta alkış aldı: “Şimdi sıra Filistin’de.”
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Erdoğan’dan Özel’e ’dede’ cevabı
ABONE OL
Erdoğan’dan Özel’e ’dede’ cevabı
Erdoğan'dan Özel'e 'dede' cevabı
Türkiye’nin mücadelesi ateşkesin sağlanmasında kritik rol oynadı
“Türkiye’nin mücadelesi ateşkesin sağlanmasında kritik rol oynadı”
Sözcü Çelik’ten SDG Suriye’de tehdittir uyarısı!
Sözcü Çelik'ten "SDG Suriye'de tehdittir" uyarısı!
YPG/SDG 10 Mart mutabakatına uyacak mı?
YPG/SDG 10 Mart mutabakatına uyacak mı?
İsrail: Gazze’de yeni sınır sarı hat
İsrail: Gazze'de yeni sınır "sarı hat"
AK Parti MYK gündeminde hangi başlıklar var?
AK Parti MYK gündeminde hangi başlıklar var?
CHP milletvekili Çakır’a kesin ihraç talebi
CHP milletvekili Çakır'a kesin ihraç talebi
Türkiye’nin komşu ülkelere ihracatı arttı
Türkiye'nin komşu ülkelere ihracatı arttı
Sezaryen doğum neden artıyor, riskleri neler?
Sezaryen doğum neden artıyor, riskleri neler?
Zaferi Suriye’de gördük sıra Filistin’de
"Zaferi Suriye'de gördük sıra Filistin'de"
Adli emanette 3 anahtar devrimi!
Adli emanette 3 anahtar devrimi!
Adli emanetlerde banka sistemi modeli
Adli emanetlerde banka sistemi modeli
Daha Fazla Video Göster