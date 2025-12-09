09 Aralık 2025, Salı
Erdoğan'dan Özel'e 'dede' cevabı
Giriş: 09.12.2025 20:53
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen “İnsanlık İçin Güçlü Türkiye” programında konuştu. Özgür Özel’e sert eleştiriler yönelten Erdoğan, “Köşeye sıkıştığında saçmalıyor” diyerek “siyaset acemisi” ifadesini kullandı. Birinci yılını tamamlayan Yeni Suriye için “En zoru geride kaldı” değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, Filistin konusundaki mesajlarıyla salondan ayakta alkış aldı: “Şimdi sıra Filistin’de.”