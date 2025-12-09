Adalet Bakanı Tunç: “Milletin hakkını savunan yargı sistemini daha da güçlendiriyoruz”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada insan hakları alanında oluşturulan yeni mekanizmaları, yargı reformlarını ve yeni anayasa hedefini anlattı. Tunç, “Milletin hakkını hukukunu savunan bir yargı sistemi inşa ettik, daha da güçlendirmeye devam ediyoruz” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN