09 Aralık 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Adalet Bakanı Tunç: “Milletin hakkını savunan yargı sistemini daha da güçlendiriyoruz”
Adalet Bakanı Tunç: Milletin hakkını savunan yargı sistemini daha da güçlendiriyoruz

Adalet Bakanı Tunç: “Milletin hakkını savunan yargı sistemini daha da güçlendiriyoruz”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 09.12.2025 23:17
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada insan hakları alanında oluşturulan yeni mekanizmaları, yargı reformlarını ve yeni anayasa hedefini anlattı. Tunç, “Milletin hakkını hukukunu savunan bir yargı sistemi inşa ettik, daha da güçlendirmeye devam ediyoruz” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Adalet Bakanı Tunç: Milletin hakkını savunan yargı sistemini daha da güçlendiriyoruz
ABONE OL
Milletin hakkını savunan yargı sistemini daha da güçlendiriyoruz
“Milletin hakkını savunan yargı sistemini daha da güçlendiriyoruz”
Adli emanet güvenliğinde banka modeli
Adli emanet güvenliğinde "banka" modeli
Şehit polis Emre Albayrak’a Samsun’da son görev
Şehit polis Emre Albayrak'a Samsun'da son görev
TFF Başkanı: Suçlar örtbas edildi
TFF Başkanı: Suçlar örtbas edildi
AK Parti’den ’provokasyon’ uyarısı!
AK Parti'den 'provokasyon' uyarısı!
Özel’i eleştiren disipline gidiyor!
Özel'i eleştiren disipline gidiyor!
Erdoğan’dan Özel’e ’dede’ cevabı
Erdoğan'dan Özel'e 'dede' cevabı
Türkiye’nin mücadelesi ateşkesin sağlanmasında kritik rol oynadı
“Türkiye’nin mücadelesi ateşkesin sağlanmasında kritik rol oynadı”
Sözcü Çelik’ten SDG Suriye’de tehdittir uyarısı!
Sözcü Çelik'ten "SDG Suriye'de tehdittir" uyarısı!
YPG/SDG 10 Mart mutabakatına uyacak mı?
YPG/SDG 10 Mart mutabakatına uyacak mı?
İsrail: Gazze’de yeni sınır sarı hat
İsrail: Gazze'de yeni sınır "sarı hat"
AK Parti MYK gündeminde hangi başlıklar var?
AK Parti MYK gündeminde hangi başlıklar var?
Daha Fazla Video Göster