09 Aralık 2025, Salı
Adalet Bakanı Tunç: “Milletin hakkını savunan yargı sistemini daha da güçlendiriyoruz”
Giriş: 09.12.2025 23:17
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada insan hakları alanında oluşturulan yeni mekanizmaları, yargı reformlarını ve yeni anayasa hedefini anlattı. Tunç, “Milletin hakkını hukukunu savunan bir yargı sistemi inşa ettik, daha da güçlendirmeye devam ediyoruz” dedi.