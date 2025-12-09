AK Parti'den 'provokasyon' uyarısı! "Süreçte odağı kaybetmeyelim"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. SDG/PYD’nin Suriye’de büyük bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Çelik, “Irak’ın tamamında terör örgütünün tasfiyesinin retorik olarak kalmaması, varlığının tamamen sona ermesi için silah bırakılması gerektiği gibi; aynı şekilde Suriye’de de SDG terör örgütünün varlığı sona ermelidir.” ifadelerini kullandı. Sanal bahisle ilgili yürütülen etkili mücadeleye de değinen Çelik, söz konusu yayılmanın “pandemiye dönüştüğünü” söyled

