09 Aralık 2025, Salı
AK Parti'den 'provokasyon' uyarısı! "Süreçte odağı kaybetmeyelim"
Giriş: 09.12.2025 20:55
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. SDG/PYD’nin Suriye’de büyük bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Çelik, “Irak’ın tamamında terör örgütünün tasfiyesinin retorik olarak kalmaması, varlığının tamamen sona ermesi için silah bırakılması gerektiği gibi; aynı şekilde Suriye’de de SDG terör örgütünün varlığı sona ermelidir.” ifadelerini kullandı. Sanal bahisle ilgili yürütülen etkili mücadeleye de değinen Çelik, söz konusu yayılmanın “pandemiye dönüştüğünü” söyled