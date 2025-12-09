09 Aralık 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları AK Parti'den 'provokasyon' uyarısı! "Süreçte odağı kaybetmeyelim"
AK Parti’den ’provokasyon’ uyarısı! Süreçte odağı kaybetmeyelim

AK Parti'den 'provokasyon' uyarısı! "Süreçte odağı kaybetmeyelim"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 09.12.2025 20:55
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. SDG/PYD’nin Suriye’de büyük bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Çelik, “Irak’ın tamamında terör örgütünün tasfiyesinin retorik olarak kalmaması, varlığının tamamen sona ermesi için silah bırakılması gerektiği gibi; aynı şekilde Suriye’de de SDG terör örgütünün varlığı sona ermelidir.” ifadelerini kullandı. Sanal bahisle ilgili yürütülen etkili mücadeleye de değinen Çelik, söz konusu yayılmanın “pandemiye dönüştüğünü” söyled
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti’den ’provokasyon’ uyarısı! Süreçte odağı kaybetmeyelim
ABONE OL
Şehit polis Emre Albayrak’a Samsun’da son görev
Şehit polis Emre Albayrak'a Samsun'da son görev
TFF Başkanı: Suçlar örtbas edildi
TFF Başkanı: Suçlar örtbas edildi
AK Parti’den ’provokasyon’ uyarısı!
AK Parti'den 'provokasyon' uyarısı!
Özel’i eleştiren disipline gidiyor!
Özel'i eleştiren disipline gidiyor!
Erdoğan’dan Özel’e ’dede’ cevabı
Erdoğan'dan Özel'e 'dede' cevabı
Türkiye’nin mücadelesi ateşkesin sağlanmasında kritik rol oynadı
“Türkiye’nin mücadelesi ateşkesin sağlanmasında kritik rol oynadı”
Sözcü Çelik’ten SDG Suriye’de tehdittir uyarısı!
Sözcü Çelik'ten "SDG Suriye'de tehdittir" uyarısı!
YPG/SDG 10 Mart mutabakatına uyacak mı?
YPG/SDG 10 Mart mutabakatına uyacak mı?
İsrail: Gazze’de yeni sınır sarı hat
İsrail: Gazze'de yeni sınır "sarı hat"
AK Parti MYK gündeminde hangi başlıklar var?
AK Parti MYK gündeminde hangi başlıklar var?
CHP milletvekili Çakır’a kesin ihraç talebi
CHP milletvekili Çakır'a kesin ihraç talebi
Türkiye’nin komşu ülkelere ihracatı arttı
Türkiye'nin komşu ülkelere ihracatı arttı
Daha Fazla Video Göster