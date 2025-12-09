Viral Galeri Viral Liste Tesadüfen keşfedildi adeta protein deposu! 6 yıllık nadas sonrası ortaya çıkıyor faydaları say say bitmiyor

Doğu Anadolu topraklarındaki bu küçük hazine görenleri duyanları şaşkına çeviriyor. 6 yıllık nadas sonrası ortaya çıkıyor ancak faydaları öylesine çok ki diyabet hastalarından sporculara kadar birçok kesim rahatlıkla tüketiyor.

Giriş Tarihi: 09.12.2025 23:51 Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 23:52
Diyarbakır topraklarında yatan hazine tesadüfen keşfedildi. Faydalarını duyanların şaşkına döndüğü bu hazinenin kendisi küçük ama yararı ise oldukça büyük.

6 yıl boyunca nadasa bırakılan topraklarda yetişiyor ve kar suyu ile beslenerek yetiştirildiği için mineral bakımından da oldukça zengin. Üstelik bu beyaz hazine hiçbir kimyasal işleme de maruz kalmıyor.

Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinde nadasa bırakılan volkanik arazilerde 6 yılda bir yetiştirilen tescilli pirinç, mineral oranıyla dikkat çekiyor.

Glisemik endeksi düşük olan, sporcular, çocuklar ve diyabet hastaları için olabildiğince protein oranı yüksek olan bu pirinç, istenilen adreslere gönderiliyor.

KİMSE BİLMİYORDU TESADÜFEN KEŞFEDİLDİ

Firmanın yöneticisi İclal Beşenk, Karacadağ pirincini Diyarbakır ve eşi sayesinde keşfettiğini söyledi. Kimsenin bu pirincin bilincinde olmadığını fark ettiğini belirten Beşenk, "Bununla ilgili tanıtım ve insanların bu sağlıklı pirinci tadabilmesi için bir girişimde bulunuyorum." dedi ve şöyle devam etti:

