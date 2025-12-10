Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Mehmet Akif Ersoy görevden alındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan haber spikerlerine ilişkin soruşturmada sıcak bir gelişme daha yaşandı. Soruşturma kapsamında, aralarında Mehmet Akif Ersoy’un da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Ersoy, TMSF tarafından Habertürk Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alındı.

