Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter gözaltına alındı! A Haber ekibi Yalova’dan aktardı

Giriş: 10.12.2025 03:04
Geçtiğimiz günlerde balkondan düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün şüpheli ölümü sonrasında ünlü sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında gözaltı kararı alındı. Gülter'in avukatı A Haber'e açıklama yaparak sağlık raporlarının alındığını ve Güter'in Yalova emniyetine götürüldüğünü belirtti. Sağlık kurumundan çıkan Gülter ve arkadaşının görüntüleri yayınlandı.
A Haber ekibi Yalova’dan aktardı
Güllü’nün kızının avukatı A Haber’e konuştu!
