Türkiye’siz denklem mümkün değil! A Haber’de çarpıcı yorum

Giriş: 10.12.2025 01:11
Suriye, 61 yıllık esaretten kurtuluşunun 1. Yılını kutlarken bölgede İsrail faaliyetleri dikkat çekiyor. Özellikle Dürzi meselesi iç sahada gerilim yaratırken10 Mart Mutabakatı için verilen süre dolarken konuya ilişkin Başkan Erdoğan’ın sözleri gündem oldu. A Haber canlı yayına katılan Gazeteci Zafer Şahin, Suriye’de 8 Aralık 2024 Esad rejiminin yıkılmasıyla önemli bir değişimin yaşandığını belirterek, “Bu değişimin SDG'ye güç veren devletlerin, terör yapılarının hepsinin hareket alanını kısıtladı” dedi.
