10 Aralık 2025, Çarşamba
Savaşın sembolü "Ümran bebek" büyüdü! Diktatörün sarayında devrim lideriyle duygusal buluşma...
Suriye'deki iç savaşın en acı karelerinden biriydi... Halep'te enkaz altından çıkarıldığında, ambulanstaki o şaşkın ve kanlı yüzüyle dünyanın hafızasına kazınan 5 yaşındaki Ümran bebek artık 14 yaşında bir delikanlı. Kaderin bir cilvesi olarak Ümran, bir zamanlar kendisini ölümün kıyısına getiren Esad rejiminin yıkılışının yıl dönümünde, Başkanlık Sarayı'nda yeni lider Ahmet Şara ile bir araya geldi.
Giriş Tarihi: 09.12.2025 22:58