Savaşın sembolü "Ümran bebek" büyüdü! Diktatörün sarayında devrim lideriyle duygusal buluşma...

ENKAZDAN ÇIKTI, YENİ DÖNEMİN SEMBOLÜ OLDU

13 yıl süren ve yüzbinlerce masumun hayatını kaybettiği Suriye iç savaşında hayatta kalmayı başaranlardan biriydi Ümran. Esad güçlerinin bombardımanından kurtarıldığında ne ağlayabilmiş ne de tepki verebilmişti; sadece elini yüzüne götürüp kanı görmüş ve şoka girmişti.

Bugün ise o şokun yerini umut aldı. Ümran, Suriye'de Esad rejiminin sona ermesinin ve devrimin 1. yıl dönümünde sahneye çıktı. Hem de bir zamanlar o emirlerin verildiği Başkanlık Sarayı'nda...