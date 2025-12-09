10 Aralık 2025, Çarşamba

Savaşın sembolü "Ümran bebek" büyüdü! Diktatörün sarayında devrim lideriyle duygusal buluşma...

Savaşın sembolü "Ümran bebek" büyüdü! Diktatörün sarayında devrim lideriyle duygusal buluşma...

Suriye'deki iç savaşın en acı karelerinden biriydi... Halep'te enkaz altından çıkarıldığında, ambulanstaki o şaşkın ve kanlı yüzüyle dünyanın hafızasına kazınan 5 yaşındaki Ümran bebek artık 14 yaşında bir delikanlı. Kaderin bir cilvesi olarak Ümran, bir zamanlar kendisini ölümün kıyısına getiren Esad rejiminin yıkılışının yıl dönümünde, Başkanlık Sarayı'nda yeni lider Ahmet Şara ile bir araya geldi.

09.12.2025 22:58
2016 yılında Halep'e düzenlenen hava saldırısında, toz ve kan içindeki bedeniyle ambulans koltuğunda oturan o çocuk, savaşın tüm vahşetini tek bir kareyle dünyaya haykırmıştı. Yıllar geçti, Suriye'de dengeler değişti, yaralar sarıldı. O gün 5 yaşında olan Ümran Dakniş, bugün 14 yaşında ve ülkesinin yeni dönemine tanıklık ediyor.

ENKAZDAN ÇIKTI, YENİ DÖNEMİN SEMBOLÜ OLDU

13 yıl süren ve yüzbinlerce masumun hayatını kaybettiği Suriye iç savaşında hayatta kalmayı başaranlardan biriydi Ümran. Esad güçlerinin bombardımanından kurtarıldığında ne ağlayabilmiş ne de tepki verebilmişti; sadece elini yüzüne götürüp kanı görmüş ve şoka girmişti.

Bugün ise o şokun yerini umut aldı. Ümran, Suriye'de Esad rejiminin sona ermesinin ve devrimin 1. yıl dönümünde sahneye çıktı. Hem de bir zamanlar o emirlerin verildiği Başkanlık Sarayı'nda...

"HİKAYEMİ SADECE VİDEOLARDAN BİLİYORUM"

Törende konuşan 14 yaşındaki Ümran'ın sözleri salondakileri duygulandırdı. O günlere dair hafızasının silindiğini belirten Ümran, hislerini şu sözlerle anlattı.

"Benim adım İmran. Bombardıman ve kuşatmayı atlattığımı söylüyorlar ama ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Üşüdüm ve kalbimde bir boşluk hissettim. Korkudan mıydı, ağlamaktan mıydı bilmiyorum. Hikayemi sadece videolardan biliyorum. Bombardıman sırasında tozla kaplı bir halde ortaya çıktım ve zafer geldiğinde hayatıma parlak bir ışık geri döndü."

DEVLET BAŞKANI ŞARA BAĞRINA BASTI

Kürsüdeki konuşmasının ardından Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, Ümran'ın yanına giderek ona sarıldı. Devrimin lideri ile savaşın sembolü olan çocuğun kucaklaşması, salonda uzun süre alkışlandı. Şara'nın bu baba şefkati, Suriye'nin yeni dönemindeki "iyileşme" sürecinin de bir mesajı olarak yorumlandı.

DÜNYANIN VİCDAN SIZISI

Ümran'ın görüntüsü, Aylan bebeğin kıyıya vuran cansız bedeniyle birlikte savaşın en acı sembollerinden biri olmuştu. Başkan Erdoğan'ın "Dünya Aylan bebeği çabuk unuttu" sözleriyle eleştirdiği uluslararası kamuoyu, bugün Ümran'ın hayatta kalışına ve Suriye'nin yeniden inşasına tanıklık ediyor.

2016'dan 2025'e uzanan bu süreçte Ümran'ın değişimi, aslında Suriye'nin de küllerinden yeniden doğuşunun hikayesi oldu.

