ASELSAN TOLUN-F’yi tanıttı: Türkiye’nin yeni nesil mühimmat ve füze doktrini
ASELSAN, TOLUN mühimmat ailesinin en yeni modeli TOLUN-F'yi kamuoyuna duyurdu. Parçacık etkili harp başlığıyla donatılan TOLUN-F, KARETTA Anti-Jam GNSS sistemi sayesinde yoğun elektronik karıştırma ortamlarında dahi hedefine yüksek hassasiyetle ulaşabiliyor. Bu gelişmenin ardından A Haber ekranlarına konuk olan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 10.12.2025 01:56
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 02:01