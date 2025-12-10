Viral Galeri Viral Tıkla ASELSAN TOLUN-F’yi tanıttı: Türkiye’nin yeni nesil mühimmat ve füze doktrini

ASELSAN, TOLUN mühimmat ailesinin en yeni modeli TOLUN-F'yi kamuoyuna duyurdu. Parçacık etkili harp başlığıyla donatılan TOLUN-F, KARETTA Anti-Jam GNSS sistemi sayesinde yoğun elektronik karıştırma ortamlarında dahi hedefine yüksek hassasiyetle ulaşabiliyor. Bu gelişmenin ardından A Haber ekranlarına konuk olan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 10.12.2025 01:56 Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 02:01
ASELSAN, TOLUN mühimmat ailesinin yeni üyesi TOLUN-F'yi ve mühimmatın ileri seviye Anti-Jam kabiliyetlerini gösteren görüntüleri kamuoyuna sundu. Şirketin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TOLUN ailesine yönelik son teknolojik geliştirmeler öne çıkarıldı.

ASELSAN TOLUN-F'Yİ TANITTI
PARÇACIK ETKİLİ HARP BAŞLIĞIYLA ARTIRILMIŞ ETKİ GÜCÜ

Açıklamada, "Tek sortide iki atış" vurgusuyla mühimmatın operasyonel kabiliyetinin artırıldığı belirtilerek, sistemin sahadaki etkinliğinin üst seviyeye taşındığı ifade edildi.

Paylaşılan görüntülerde ilk kez görülen TOLUN-F'nin, parçacık etkili harp başlığı sayesinde çok daha yüksek bir etki gücü sunduğu belirtildi. Yeni başlık yapısının hedef üzerinde artırılmış tahribat ve daha güçlü bir etki oluşturduğu vurgulandı.

YOĞUN KARIŞTIRMA ORTAMLARINDA TAM İSABET

Açıklamada ayrıca, TOLUN mühimmatı üzerinde kullanılan ASELSAN üretimi KARETTA Anti-Jam GNSS Sistemi sayesinde, yoğun elektronik karıştırma ortamlarında dahi yüksek hassasiyetle vurucu performans elde edildiği belirtildi. KARETTA sistemiyle birlikte TOLUN-F'nin karıştırmaya karşı dayanıklılığının artırıldığı ve tam isabet kabiliyetinin korunduğu vurgulandı.

Bu gelişmenin ardından A Haber ekranlarına konuk olan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, Türkiye'nin yeni nesil mühimmat ve füze doktrini inşa ettiğine dikkat çekerek değerlendirmelerde bulundu.

ASELSAN TOLUN-F'Yİ TANITTI

Dr. Eray Güçlüer şunları kaydetti:

