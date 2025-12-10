10 Aralık 2025, Çarşamba
Güllü'nün kızının avukatı A Haber'e konuştu! A Haber Muhabiri Yalova'dan aktardı
Giriş: 10.12.2025 02:40
Geçtiğimiz günlerde balkondan düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün şüpheli ölümü sonrasında ünlü sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında gözaltı kararı alındı. Gülter'in avukatı A Haber'e açıklama yaparak sağlık raporlarının alındığını ve Güter'in Yalova emniyetine götürüldüğünü belirtti. Olay sonrası oklar Gülter’e çevrilirken A Haber Muhabiri Özgür Yıldız, Yalova’dan bağlanarak son gelişmeleri aktardı.