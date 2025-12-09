Adli emanet güvenliğinde "banka" modeli

09 Aralık 2025, Salı

Giriş: 09.12.2025 21:14
Büyükçekmece, Adalar, Diyarbakır ve Konya… Adliyelerden peş peşe hırsızlık haberleri geldi. Son olarak Konya’da Kulu Adliyesi’nde görevli katip Ayşe Selvi’nin zimmetine 6,5 milyon lira geçirdiği ortaya çıktı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, adli emanetlerde kapsamlı bir değişiklik yapılacağını belirterek yeni sistemin banka modeli örnek alınarak oluşturulacağını söyledi.
