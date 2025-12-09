09 Aralık 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Özel'i eleştiren disipline gidiyor!
Özel’i eleştiren disipline gidiyor!

Özel'i eleştiren disipline gidiyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 09.12.2025 20:54
Özgür Özel, CHP içindeki çatlak sesleri kısmak için bir süredir disiplin kartını devreye sokmuş durumda. Sayı dikkat çekici: CHP Yüksek Disiplin Kurulu yalnızca 2025 yılında 284 dosyayı inceleyip karara bağladı. Gürsel Tekin, Berhan Şimşek ve Barış Yarkadaş’ın da aralarında bulunduğu 100’ü aşkın CHP’li partiden ihraç edildi. Öte yandan, rüşvet ve yolsuzluk iddianamesine ilişkin yeni ayrıntılar da gündeme yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Özel’i eleştiren disipline gidiyor!
ABONE OL
Özel’i eleştiren disipline gidiyor!
Özel'i eleştiren disipline gidiyor!
Erdoğan’dan Özel’e ’dede’ cevabı
Erdoğan'dan Özel'e 'dede' cevabı
Türkiye’nin mücadelesi ateşkesin sağlanmasında kritik rol oynadı
“Türkiye’nin mücadelesi ateşkesin sağlanmasında kritik rol oynadı”
Sözcü Çelik’ten SDG Suriye’de tehdittir uyarısı!
Sözcü Çelik'ten "SDG Suriye'de tehdittir" uyarısı!
YPG/SDG 10 Mart mutabakatına uyacak mı?
YPG/SDG 10 Mart mutabakatına uyacak mı?
İsrail: Gazze’de yeni sınır sarı hat
İsrail: Gazze'de yeni sınır "sarı hat"
AK Parti MYK gündeminde hangi başlıklar var?
AK Parti MYK gündeminde hangi başlıklar var?
CHP milletvekili Çakır’a kesin ihraç talebi
CHP milletvekili Çakır'a kesin ihraç talebi
Türkiye’nin komşu ülkelere ihracatı arttı
Türkiye'nin komşu ülkelere ihracatı arttı
Sezaryen doğum neden artıyor, riskleri neler?
Sezaryen doğum neden artıyor, riskleri neler?
Zaferi Suriye’de gördük sıra Filistin’de
"Zaferi Suriye'de gördük sıra Filistin'de"
Adli emanette 3 anahtar devrimi!
Adli emanette 3 anahtar devrimi!
Daha Fazla Video Göster