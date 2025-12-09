Özel’i eleştiren disipline gidiyor!

Özgür Özel, CHP içindeki çatlak sesleri kısmak için bir süredir disiplin kartını devreye sokmuş durumda. Sayı dikkat çekici: CHP Yüksek Disiplin Kurulu yalnızca 2025 yılında 284 dosyayı inceleyip karara bağladı. Gürsel Tekin, Berhan Şimşek ve Barış Yarkadaş’ın da aralarında bulunduğu 100’ü aşkın CHP’li partiden ihraç edildi. Öte yandan, rüşvet ve yolsuzluk iddianamesine ilişkin yeni ayrıntılar da gündeme yansıdı.

