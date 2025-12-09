09 Aralık 2025, Salı

Haberler Gündem Videoları TFF Başkanı: Suçlar örtbas edildi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2025 20:57
Futbolda bahis soruşturması genişleyerek sürerken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan açıklama geldi. “Operasyonlar derinleştikçe panik arttı” diyen Hacıosmanoğlu, “Girdiğimiz bu yoldan geri dönmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Öte yandan soruşturma kapsamında 22 hakem ve 27 futbolcu daha Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
