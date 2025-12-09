TFF Başkanı: Suçlar örtbas edildi

Futbolda bahis soruşturması genişleyerek sürerken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan açıklama geldi. “Operasyonlar derinleştikçe panik arttı” diyen Hacıosmanoğlu, “Girdiğimiz bu yoldan geri dönmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Öte yandan soruşturma kapsamında 22 hakem ve 27 futbolcu daha Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

