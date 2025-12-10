ASELSAN TOLUN-F’yi tanıttı: Türkiye’nin yeni nesil mühimmat ve füze doktrini

ASELSAN, TOLUN mühimmat ailesinin en yeni modeli TOLUN-F'yi kamuoyuna duyurdu. Parçacık etkili harp başlığıyla donatılan TOLUN-F, KARETTA Anti-Jam GNSS sistemi sayesinde yoğun elektronik karıştırma ortamlarında dahi hedefine yüksek hassasiyetle ulaşabiliyor. Bu gelişmenin ardından A Haber ekranlarına konuk olan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer açıklamalarda bulundu.

