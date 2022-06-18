YKS'de ilk oturum Temel Yeterlilik Testi! 2022'de YKS'ye rekor başvuru

Milyonlarca üniversite adayı bugün Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) ter dökecek. İlk oturum saat 10:15'te, ikinci ve üçüncü oturum yarın yapılacak. 120 soruluk testin süresi 135'ten 165 dakikaya çıkarıldı. 3 milyon 243 bin 425 aday üniversiteye girmek için yarışacak. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek sınav öncesi izlenimlerini ve sınava dair detayları aktardı.

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