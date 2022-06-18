18 Haziran 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
YKS'de ilk oturum Temel Yeterlilik Testi! 2022'de YKS'ye rekor başvuru
Milyonlarca üniversite adayı bugün Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) ter dökecek. İlk oturum saat 10:15'te, ikinci ve üçüncü oturum yarın yapılacak. 120 soruluk testin süresi 135'ten 165 dakikaya çıkarıldı. 3 milyon 243 bin 425 aday üniversiteye girmek için yarışacak. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek sınav öncesi izlenimlerini ve sınava dair detayları aktardı.