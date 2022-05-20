Yılmaz Ateş’ten A Haber canlı yayında flaş Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması! ABD’ye biat ediyor

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, A Haber canlı yayınında Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gazeteci Mahmut Övür'ün söz ettiği belge hakkında konuşan Ateş, "Merkezi İsveç’te, ama sponsorları İsveç, Norveç, Kanada ve Amerika. Bunun Türkiye temsilcisi 2009’un başında Sayın Onur Öymen’i makamında ziyaret ediyor. Bir rapor bırakıyor." dedi.